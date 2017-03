Nghi can vụ cắt gân tay, gân chân vợ ra đầu thú

(PLO) - Thông tin từ Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, Chu Quang Đạo (49 tuổi), trú tại xã Lương Phong, nghi can trong vụ cắt gân tay, gân chân vợ là chị Dương Thị Hồng (SN 1983) đã tới cơ quan công an đầu thú.