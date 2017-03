Nghĩ chồng muốn giết mình, vợ truy sát chồng bằng 6 nhát dao

Hàng xóm cho biết anh Q. chìu chuộng chị Đôii hết sức nhưng chị vẫn nghĩ chồng có ý định giết mình.



Nguồn tin từ công an huyện Tiên Lãng, Công an TP. Hải Phòng thì sáng ngày 5/4, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo, Anh Dương Văn Q., trú tại thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng bị vợ là Phạm Thị Đôi, SN 1967 đâm nhiều nhát vào người. Công an huyện đã đến hiện trường, xác minh làm rõ. Sau đó, vợ anh Q., chị Đôi đã được đưa về Công an huyện để lấy lời khai.

Theo báo cáo của cơ quan Công an, anh Q. bị đâm một nhát vào gáy, 2 nhát vào bả vai, 2 nhát vào đùi, 1 nhát vào cổ chân. Anh Q. bị đứt đa mạch máu, mất máu nhiều. Gia đình đã đưa anh Q. đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Theo lời kể của cháu D.T.H, con gái anh Q. và chị Đôi thì cháu H. đang ngủ thì thấy bố gọi: H. ơi cứu bố. Sau đó, cháu thấy bố cháu cuộn trong màn và mẹ cháu dùng dao đâm liên tiếp vào người bố cháu. Sau khi chị Đôi đâm anh Q. xong, mọi người can ngăn, chị Đôi còn cầm dao đòi vào chặt chân chồng tiếp.

Ông Mẫn, chú của chị Đôi sống gần nhà với anh chị tâm sự: “Tôi ít sang nhà vợ chồng nó chơi nhưng cái Đôi quanh năm không phải chân lấm tay bùn bao giờ. Nó ở nhà nhưng cũng không giao lưu với chòm xóm. Chồng nó thì hài hòa với cả làng, ai cũng quý. Chồng nó đi chở gà, chở gạo đầu tắt mặt tối suốt ngày để nuôi vợ con nhưng không hiểu lí do tại sao, cô Đôi suốt ngày nghĩ rằng chồng muốn giết mình”.

Những người hàng xóm với nhà anh Q. kể thêm: “Chị ấy ở nhà chỉ chơi, làm việc gì cũng không biết làm, giao lưu chòm xóm không giao lưu. Anh Q. thấy chị ấy buồn, mua cho hẳn một dàn karaoke hơn 27 triệu đồng để chị ấy giải sầu.

Tại cơ quan công an, chị Đôi cho khai: Anh Q. đánh chị Đôi đến mức rụng cả răng. Khi cơ quan điều tra xác minh từ phía gia đình, người cháu học lớp một sống với vợ chồng anh Q. đã kể hồn nhiên: “Bác ấy ngồi ăn thịt gà, sau đó rụng răng chứ không phải bác Q. đánh bác ấy”. Những người chứng kiến sự việc kể: Khi chị Đôi đâm anh Q. xong thì lẩm bẩm: Không giết nó thì nó giết mình. Chị Đôi đã chuẩn bị sẵn quần áo để sau khi giết anh Q. xong thì sẽ bỏ đi. Chị Đôi tin rằng anh Q. muốn giết mình.