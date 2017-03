Nghi có quan hệ với vợ, bắt tình địch "bồi thường" 6 triệu đồng

Theo N.Quyết (NLĐO)

Ngày 27-4, Công an quận Tây Hồ - Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Bình (SN 1982, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.Trước đó, do nghi ngờ anh Phạm K.T. (SN 1991, ở cùng phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) có quan hệ tình cảm với vợ mình nên Bình yêu cầu anh T. mang 6 triệu đồng đến nộp gọi là tiền “bồi thường danh dự”.Anh T. đã báo lại với công an quận Tây Hồ. Vào 21 giờ ngày 26-4, khi Bình đang nhận 6 triệu đồng từ anh T. tại quán cà phê số 210 Âu Cơ, phường Quảng An (quận Tây Hồ) thì bị lực lượng của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Tây Hồ bắt quả tang.Vật chứng lực lượng chức năng thu giữ được ngoài số tiền nói trên còn có 1 con dao chọc tiết lợn.