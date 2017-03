Nghi mua nhầm xe gian: Bắt người, đòi chuộc

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lục Thị Bích Thu (còn tên gọi khác là Bích, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 6-3, chị Nguyễn Thị B.T. (ngụ quận 4) đến PC45 trình báo mẹ chị là bà Trần Thị Liêng (48 tuổi) gọi điện thoại báo tin đang bị một số người bắt giữ và ra giá tiền chuộc 800 triệu đồng. Tiếp theo tiền chuộc được hạ dần xuống còn 300 triệu đồng, nếu gia đình không đến chuộc thì bà Liêng sẽ nguy hiểm tính mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 2 PC45 xác định có vụ việc như trên và lập tức vào cuộc phối hợp cùng người nhà hẹn gặp, câu nhử đối tượng. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, chị T. được người lạ hẹn đến khách sạn QH trên đường Đặng Thị Nhu, quận 1 để giao tiền. Khi chị T. đang giao 30 triệu đồng cho Lục Thị Bích Thu tại khách sạn thì các trinh sát Đội 2 ập đến bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ một số tang vật gồm 30 triệu đồng, một giấy nhận tiền, hai ĐTDĐ và một bản tường trình. Sau đó, bà Liêng được giải cứu an toàn.





Lục Thị Bích Thu, nghi can cầm đầu giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Tang vật vụ án do công an thu giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận trước đây Thu quen với một người đàn ông tên X. Người này giới thiệu bán cho Thu một xe ô tô hiệu Innova (biển số 51A-682.44) do bà Liêng đứng tên và việc mua bán chỉ thể hiện bằng giấy tay. Cần nói thêm trước đó X. từng môi giới bán cho Thu bốn xe ô tô khác cũng bằng giấy tay.

Khoảng tháng 2-2014, người em của Thu mượn một xe ô tô trong số xe mà X. giới thiệu bán cho Thu để sử dụng. Bất ngờ, chiếc xe này bị Công an quận 1 tạm giữ do phát hiện xe sử dụng giấy tờ giả. Bản thân Thu bị Công an quận 1 mời đến làm việc. Từ đây, Thu nghi ngờ xe Innova 51A-682.44 mới mua của X. cũng là giấy tờ giả nên liên hệ với X. để hỏi rõ thì X. né tránh.

Qua tìm hiểu, Thu biết xe Innova X. mượn của bà Liêng. Khoảng 17 giờ chiều 6-3, Thu yêu cầu X. hẹn bà Liêng đến một quán cà phê ở quận 5 để giải quyết. Thu đi cùng với tám người khác đến điểm hẹn. Khi bà Liêng vừa đến, Thu nhào đến đánh bà Liêng nhằm dằn mặt rồi buộc bà Liêng phải thừa nhận xe bà là giấy tờ giả.

Thu buộc bà Liêng viết giấy tường trình, nội dung thừa nhận chiếc xe dùng giấy tờ giả. Sau khi ép nạn nhân ký giấy tường trình, bà Liêng bị khống chế đưa lên xe taxi chở về khách sạn QH ở quận 1. Tại đây, Thu buộc bà Liêng gọi điện thoại về yêu cầu người nhà chuẩn bị 800 triệu đồng tiền chuộc, sau đó qua thương lượng giảm xuống còn 300 triệu đồng. Tiếp đó phía gia đình bà Liêng tiếp tục thương lượng nên Thu đồng ý lấy trước 30 triệu đồng. Sau đó khi Thu đang nhận tiền thì bị bắt quả tang như trên.

Hiện vụ việc đã được PC45 bàn giao cho Công an quận 1 điều tra, xử lý. Đồng thời, Công an quận 1 đang xác minh xe Innova 51A-682.44 mà X. môi giới bán cho Thu, điều tra vai trò của những người có liên quan vụ việc.

H.TUYẾT