Nghi ngờ 3 nữ sinh mất tích bị xâm hại tình dục

Theo trình báo của gia đình, sáng ngày 30/1, ba học sinh gồm Huỳnh Thị L.Y. (SN 1998), Nguyễn Thị T.U. (SN 1997) và Nguyễn Thi H.N (SN 1997), đều là học sinh Trường THCS Canh Hiển (huyện Vân Canh, Bình Định) đi học nhưng đến tận chiều tối cùng ngày cũng không thấy về. Gia đình đổ xô đi tìm không thấy. Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà các em đã báo cho cơ quan chức năng cùng vào cuộc tìm kiếm.

Đến trưa ngày 2/2, cả 3 em đã được tìm thấy trong một lô cốt thuộc khu vực thôn An Sơn, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Điều đáng nói tại đây còn có mặt 2 nam thanh niên là Nguyễn Ngọc D. (SN 1997) và Nguyễn Duy T. (SN 1993), cùng ở xã Phước An.

Nghi nghờ con mình có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên gia đình các em đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám, từ đó làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Doãn Công (Dân trí)