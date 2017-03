Nghi ngờ hải quan dỏm, một phụ nữ nhờ 'hiệp sĩ' ra tay

Nghi can Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh do cơ quan công an cung cấp



Thông tin từ Công an quận 1 cho biết như trên.

Theo đó, ngày 21-3, thông qua anh Tạ Trí Đ. (trú ở phường 9, quận 8), chị T. (ngụ quận 3) biết Đạt (tự xưng là cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2) có lô hàng thanh lý gồm 11 điện thoại iPhone 6 Plus bán với giá 165 triệu đồng.



Chị T. đã đặt cọc 50 triệu đồng cho Đạt để mua hàng. Để lấy lòng tin của chị T., Đạt đưa ra một giấy xác nhận chị T. được mua hàng thanh lý (bản phôtô có dấu đỏ) với nội dung: “Mời chị T. đến 157 Nguyễn Tất Thành, quận 4 để nhận 11 điện thoại iPhone 6 Plus vào ngày 25-4”.

Ngày 22-3, Đạt liên hệ yêu cầu chị T. giao tiếp 80 triệu đồng. Tuy nhiên, qua anh Trí Đ., chị T. nghi ngờ Đạt không phải là nhân viên hải quan nên đã nhờ các hiệp sĩ phối hợp giữ Đạt lại báo công an.

Cùng ngày, chị T. hẹn Đạt ra một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1) giao tiền. Khi Đạt nhận 60 triệu đồng từ chị T. thì bị các hiệp sĩ giữ lại báo Công an phường Bến Thành, quận 1.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai mình chỉ là nhân viên bảo vệ của Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 (quận 4) trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM. Lợi dụng sơ hở, Đạt đã tự vào phòng để in, sao chép, cắt dán hình dấu, thay đổi nội dung để làm giả.

Riêng số tiền 50 triệu đồng tiền cọc của chị T. thì Đạt đã tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.