Nghi phạm 16 tuổi giết người ra đầu thú

(PL)- Ngày 28-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết nghi can Nguyễn Quang Quyết (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã ra đầu thú về hành vi giết người.

Trước đó, Quyết và em Lê Văn Đạt (15 tuổi) có mâu thuẫn với nhau. Đêm 26-9, Quyết gặp em Đạt rồi tiếp tục lớn tiếng cãi nhau. Bất ngờ Quyết dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm vào bụng Đạt khiến Đạt gục tại chỗ. Mặc dù Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm thấu bụng, bị thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Còn Quyết sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của công an và người thân, Quyết đã trở về đến cơ quan Công an huyện Đô Lương đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Đ.LAM