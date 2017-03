Nghi phạm bị bắt ngay tại đám tang các nạn nhân vụ thảm sát

Như đã thông tin, 21 giờ 27 tối 10-7, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an tỉnh Bình Phước và công an các địa phương vừa bắt được hai nghi can liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ”.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an tỉnh Bình Phước đã bắt một nghi can tên Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991), quê An Giang, nghi can thứ hai tên Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991).

Trong đó, nghi can Nguyễn Hải Dương được xác định là người yêu của con gái nạn nhân Lê Văn Mỹ.

Nghi can Tiến bị bắt tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Nghi can Nguyễn Hải Dương bị bắt ngay tại đám tang các nạn nhân gia đình ông Lê Văn Mỹ.





Nghi can Nguyễn Hài Dương. Ảnh: FB

Theo nguồn tin riêng của PV từ một cán bộ tham gia Ban Chuyên án, nghi can Dương đã trở lại hiện trường nhiều lần sau khi gây án.

Qua thu thập các chứng cứ và dấu vết tại hiện trường, các điều tra viên của Bộ Công an, công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi của nghi phạm và theo dõi từng hành động của người này.

Ngày 8-7, cơ quan công an đã áp sát Dương và đưa nghi can này ra khỏi hiện trường về cơ quan điều tra lấy lời khai. Đến ngày 10-7, Dương đã khai một số thông tin ban đầu và nhận là hung thủ tham gia vụ án. Dương khai thêm đồng phạm là Vũ Văn Tiến. Từ đây cơ quan điều tra đã tung lực lượng để phá án.

Ngày 10-7, Cục C45 đã phối hợp cùng Ban Chuyên án bắt nghi phạm Tiến. Hiện nghi phạm này đang được lấy lời khai và di lý từ TP.HCM về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Đến gần 23 giờ ngày 10-7, cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai của nghi can Tiến.

Theo nguồn tin của PV, nghi can Dương từng có một tiền án. Dương là người yêu của con gái ông Mỹ trong một thời dài và từng có thời gian ở lại nhà ông Mỹ. Gần đây khi hay tin con gái ông Mỹ có người yêu mới nên Dương tìm gặp con ông Mỹ nhiều lần để níu kéo tình cảm. Tuy nhiên Dương bị gia đình ông Mỹ yêu cầu ra về, không được quấy rối.

Vì thù ghét, Dương rủ bạn là Tiến tìm cách trả thù. Dương nói với Tiến là nhà ông Mỹ giàu nên sẽ lấy tiền cướp được chia cho Tiến. Và cả hai lên kế hoạch giết người để trả thù và cướp tài sản.