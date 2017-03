Nghi phạm cướp Ngân hàng BIDV ở Huế đi cùng bạn gái

Theo thông báo truy tìm đối tượng và phương tiện gây án của Công an phường Kim Long (TP Huế) phát đi vào ngày 11-12, nghi phạm gây án là nam thanh niên 30-35 tuổi, cao khoảng 1,65-1,70 m, nặng khoảng 68-70 kg, có râu quai nón và ria mép, có một nốt ruồi ở bên má phải, nói giọng miền Trung, dùng điện thoại iPhone 6 màu vàng, hút thuốc Sài Gòn, kiểu dáng lịch sự. Nghi phạm được cho là đi cùng bạn gái có đặc điểm tóc ngắn ngang vai, chân trái đeo vòng bạc.

Vào thời điểm gây án, nghi phạm mặc áo khoác da màu đen, bên trong mặc áo màu nâu, mặc quần jean màu xanh hoặc đen, đi giày bata màu trắng có ba sọc xanh. Ngoài ra nghi phạm còn mang khẩu trang màu xanh y tế, găng tay màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu đen phía sau có chữ màu trắng, mũ có kính chắn phía trước.



Nghi phạm mặc áo đen, đội nón bảo hiểm có kính chắn phía trước.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào chiều tối 6-12, Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại Huế bị một người xông vào cầm súng đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng. Người này hành động rất nhanh, chĩa súng vào mọi người và vơ tiền bỏ vào bao đen. Sau khi đối tượng đi ra khỏi trụ sở, một nhân viên của ngân hàng đuổi theo khoảng 50 m, đến một đoạn đường cắt ngang thì mất dấu.

Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Chi nhánh ngân hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin và hình ảnh từ camera an ninh cho công an.

Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: “Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tập trung tối đa lực lượng với nỗ lực cao nhất để phá án”.



Thông báo của Công an phường Kim Long.