Nghi phạm giết người lái xe Lexus là sinh viên

Đêm 18-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14 thuộc Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an quận Ba Đình đã bắt khẩn cấp Vũ Thị Kim Anh (22 tuổi) - nghi can số một trong vụ giết người lái xe Lexus. Kim Anh quê tỉnh Cao Bằng, hiện là sinh viên năm thứ tư khoa Hóa Trường đại học Sư phạm I Hà Nội.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 14-2, người dân phát hiện anh Nguyễn Tiến Chính (ngụ đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một thương nhân lái xe Lexus đến ngã tư đường Vạn Bảo-Kim Mã, sau đó ngoẹo đầu chết trong xe vì mất máu. Trên cổ nạn nhân có hai vết cắt vào động mạch.

Cơ quan công an cho biết, theo lời khai của Vũ Thị Kim Anh, cách đây khoảng 3-5 năm, ông Nguyễn Tiến Chính (người chết trong xe Lexus) và Kim Anh có quan hệ tình cảm với nhau. Đến năm 2006, mối quan hệ này chấm dứt và Kim Anh đã có bạn trai khác.

Ngày 28/12/2008, khi Kim Anh về quê tại thị xã Cao Bằng để nghỉ Tết, ông Chính có đến nhà Kim Anh "quấy nhiễu" và đòi được quan hệ tình cảm trở lại, Anh đã không chịu.

Tại cơ quan điều tra, thông tin ban đầu cho biết đến chiều 19-2, nghi phạm mới bắt đầu hợp tác với các cán bộ điều tra. Thời gian gần đây, nạn nhân có nhắn tin, gọi điện thoại cho Kim Anh ngỏ ý muốn nối lại quan hệ nhưng không được Kim Anh chấp nhận vì cô đã có người yêu mới hiện là cán bộ nhà nước. Đêm 13 rạng sáng 14-2, anh Chính lái xe đến đầu ngõ nơi Kim Anh thuê trọ để đón cô đi chơi. Khi lái xe đến đầu hẻm 279 Đội Cấn, anh Chính dọa nếu không nối lại quan hệ tình cảm thì sẽ “tố” với người yêu mới của Kim Anh về mối quan hệ cũ. Kim Anh đã dùng dao cứa vào cổ anh Chính, sau đó tông cửa xe bỏ về nhà trọ, bỏ mặc nạn nhân trên xe. Khi lái xe đến ngã tư đường Vạn Bảo-Kim Mã, nạn nhân đã chết vì mất nhiều máu.

Kết quả pháp y xác định, cổ nạn nhân bị hai vết cắt dài làm đứt 2/3 cuống họng, đứt động mạch, mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Qua đó, cơ quan chức năng nhận định, thời gian hung thủ gây án trước đến khi nạn nhân tử vong chỉ khoảng 5- 10 phút, do đó hiện trường của vụ án phải ở gần nơi phát hiện chiếc ôtô. Từ vết cắt trên cổ nạn nhân, hung khí gây án là dao sắc nhọn và hung thủ gây án đã có sự chuẩn bị từ trước về hung khí gây án.

Do đó cơ quan công an nhận định có ba khả năng: mâu thuẫn do va chạm giao thông; mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm; mâu thuẫn trong làm ăn. Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, nhiều khả năng hung thủ gây án có mâu thuẫn trực tiếp với nạn nhân và có khả năng là người quen mới có thể tiếp cận được nạn nhân để gây án. Trước đó, vào đêm 13/2, trước khi ra khỏi nhà vào lúc 24h, đã có một cuộc điện thoại gọi đến máy của nạn nhân và khoảng 1h30 lại có một cuộc điện thoại khác.