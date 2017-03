Nghi phạm giết người ở Biên Hòa bị bắt tại Đắk Nông

Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được nghi can Hà Ngọc Lâm (quê Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Lâm bị công an xác định là kẻ sát hại ông Phạm Hồng S. ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa ba ngày trước đó.



Khám nghiệm hiện trường vụ giết người

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 18-8, người dân phát hiện vệt máu chảy từ nhà ông S. ra ngoài. Phá cửa vào trong, mọi người phát hiện ông nằm chết, trên đầu có nhiều vết thương, bên cạnh có một chiếc búa tạ còn dính máu.Nạn nhân sống một mình trong căn nhà. Qua mở rộng điều tra, công an nắm thông tin đêm hôm trước có ba người đến nhậu tại nhà ông, hôm sau thì phát hiện án mạng.



Công an đã khoanh vùng, xác định Lâm là nghi phạm. Tuy nhiên, Lâm sống lang thang, không có nơi ở ổn định, gây khó cho quá trình truy bắt của công an. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ khi Lâm đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông cùng chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân S.

Bước đầu Lâm khai nhận: Sau khi hai người bạn uống say ra về, Lâm và ông S. tiếp tục ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Lâm đã dùng chiếc búa ở cạnh đó tấn công nạn nhân rồi lấy xe, điện thoại bỏ trốn.

Nạn nhân là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Công an tiếp tục điều tra vụ án.