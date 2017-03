Nghi phạm trộm xe máy trên đường chạy trốn bị tai nạn tử vong

Chiều 25-3, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã xác định nghi phạm trộm xe máy, trên đường chạy trốn gây tai nạn, dẫn đến tử vong là Bùi Văn Cương (18 tuổi, ngụ xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa).

Trước đó, tối 24-3, Bùi Văn Cương điều khiển xe máy 78F1-067.20 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng bắc- nam, khi đến đoạn qua thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa, do lách ô tô chạy phía trước, lấn sang trái đường nên tông vào xe tải chở hàng đông lạnh 77C-01418 do tài xế Nguyễn Văn An (45 tuổi, ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, đang lưu hành ngược chiều. Vụ tai nạn làm Cương chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Khi xử lý vụ tai nạn, qua xác minh, lực lượng CSGT Công an Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa phát hiện chiếc xe máy do Bùi Văn Cương điều khiển trong vụ tai nạn trên là chiếc xe vừa bị mất trộm tại xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên). Theo cơ quan công an, sau khi lấy trộm chiếc xe máy trên, Cương đang trên đường điều khiển xe chạy trốn thì xảy ra tai nạn. Trước đó, Cương đã bị Công an huyện Tuy An khởi tố các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và được cho tại ngoại.