Nghi trộm chó, đánh chết người rồi tống tiền

13 giờ 30 chiều 29-9, gia đình và người thân đã đưa linh cữu ông Nguyễn Đình Tấn Sỹ (SN 1968, ngụ xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đi an táng. Trước đó, ông Sỹ tử vong vào khoảng 10 giờ ngày 28-9, khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Con trai ông Sỹ đau buồn trước cái chết đột ngột của cha

Theo gia đình ông Sỹ, rạng sáng 28-9, bà Phạm Thị Được (vợ ông Sỹ) bất ngờ nhận điện thoại của chồng nhưng người nói là một thanh niên lạ, thông báo ông Sỹ đi bắt trộm chó nên bị đánh trọng thương, hiện đang bị giữ tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ rồi yêu cầu gia đình mang 10 triệu đồng ra nộp thì mới cho đưa ông Sỹ đi cấp cứu.

Bà Được gom góp từ người thân được 9 triệu đồng để chuộc ông Sỹ. Khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, khi gia đình ông Sỹ ra đến nơi, nhóm thanh niên địa phương tăng tiền chuộc lên 15 triệu đồng mới cho chở ông Sỹ đi.

Do thấy ông Sỹ bị đánh đau quằn quại, gia đình nài nỉ thì nhóm thanh niên cho chở ông Sỹ đi cấp cứu nhưng giữ lại chiếc xe máy và điện thoại di động.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, gia đình gọi vào số điện thoại của ông Sỹ để lấy xe thì một thanh niên yêu cầu nộp thêm 6 triệu đồng. Đến 15 giờ, chị Nguyễn Thị Mỹ Long (em ruột ông Sỹ) mang tiền ra giao cho 2 đối tượng thì lực lượng công an ập đến bắt.

“Trước khi đi, bọn chúng dặn tôi phải đi một mình, bằng xe đò; khi đến ngã tư thị trấn Phù Mỹ, sẽ có người đến lấy tiền và giao xe. Khi tôi vừa bước xuống xe, có 2 cậu bé khoảng 13-14 tuổi chạy đến định lấy tiền thì bị công an bắt” - chị Long kể.

Chị Long đang kể lại chuyện đem tiền chuộc anh trai cho nhóm thanh niên

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn An Ninh, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ, cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng ở địa phương do liên quan đến cái chết của ông Sỹ.

Nhiều người đau buồn trước cái chết của ông Sỹ

Trước đó, tối 28-9, các đối tượng này bị bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và cưỡng đoạt tài sản.

Theo đại tá Ninh, có khoảng hơn 10 đối tượng liên quan đến cái chết của ông Sỹ, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ.

Thông tin ban đầu, khoảng tối 27 rạng sáng 28-9, tại thôn Vạn Phước Tây, xã Mỹ Hiệp, một nhóm thanh niên địa phương phát hiện ông Sỹ chở một người đàn ông, phía sau có chiếc rọ đựng chó. Nghi ngờ là các đối tượng trộm chó nên gần 10 thanh niên truy bắt.

Khi ông Sỹ chạy khoảng 30 cây số trên Quốc lộ 1A đến phường Đập Đá (thị xã An Nhơn) nhóm thanh niên đuổi kịp. Người đàn ông ngồi sau xe bỏ chạy, riêng ông Sỹ bị bắt đưa về thôn Vạn Mỹ cùng với dụng cụ dùng để trộm chó và một bao tải đang đựng chó, mèo.

Theo Anh Tú/NLĐO