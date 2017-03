Nghi trộm chó, nhân viên sở tài chính bị đánh

Chiều 22-1, anh Trương Phú Trí (SN 1989, ngụ huyện Tân Trụ- Long An), hiện là nhân viên Sở Tài chính tỉnh Long An đã được đưa về nhà để điều trị vết thương mà trước đó bị đánh do nghi anh trộm chó.

Anh Trí nhớ lại, ngày 21-1, anh tham gia chơi cầu lông rồi cùng nhóm bạn đi nhậu tới gần 20 giờ. Do uống khá nhiều rượu, thay vì chạy về nhà ở xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ thì anh lại điều khiển xe máy đi luôn lên xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Lúc anh tỉnh giấc thì đêm đã khuya, anh phát hiện mình nằm trên cánh đồng gần khu nghĩa địa, chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ biến mất, chỉ còn vợt cầu lông.

Khi đó, có một nhóm người đến giữ anh lại vì nghi là đối tượng trộm chó. Một số thanh niên đánh anh, sau đó chở về trụ sở Công an xã Nhựt Chánh làm việc.

Tại đây anh khai là nhân viên Sở Tài chính nhưng số cán bộ này không tin, không cho điện thoại và có người còn đánh anh, buộc khai là đi trộm chó.

Sáng hôm sau, anh mới được công an xã cho điện thoại báo cơ quan và được Sở Tài chính cho nhân viên đưa về bệnh viện khám vết thương.

Qua trao đổi, một cán bộ xã Nhựt Chánh cho biết trên địa bàn thường xuyên xảy ra trộm chó. Người dân phát hiện anh đứng một mình đêm khuya nên nghi là kẻ gian và bắt giao công an. Còn việc lực lượng dân phòng, công an có đánh anh Trí hay không thì vẫn đang xác minh. Theo H. Minh (NLĐO)