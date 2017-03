Nghi trộm chó, thầy giáo bị cả làng vây đánh, đốt xe

Theo lời tường trình của anh Tấn trên báo VTC, khoảng 20h30 ngày 2/9, anh với một đồng nghiệp khác tên Thanh đi chơi ở nhà người bạn. Do chưa quen đường, trời tối nên bị lạc, sau đó hai anh định rẽ vào một nhà dân để hỏi thì bị người này nghi ngờ, hô hoán có kẻ câu trộm chó.



Chỉ một phút sau, hàng chục người dân chạy ra bao vây, dùng gạch đá, gậy gộc...tấn công. Lợi dụng trời tối, anh Thanh may mắn chạy thoát được còn anh Tấn lĩnh toàn bộ trận đòn. Chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius cũng bị người dân đốt cháy rụi.



Mãi khi hai đồng chí công an xã có mặt thì nạn nhân mới được giải cứu, và được đưa vào trạm xá xã Văn Thành sơ cứu. Do thương tích quá nặng, đến 10h sáng 3/9, anh Tấn được chuyển vào Bệnh viện 115 Nghệ An.





Nạn nhân được các bác sĩ băng bó phần thân, cơ thể chưa cử động được. Ảnh: VTC



Thông tin từ Bệnh viện 115 cho biết, anh Tấn bị đánh với nhiều vết thương, hai mắt bị sưng tím, có hai vết đâm ở tay nghi là do vật nhọn tấn công. Qua kết quả chụp phim, nạn nhân bị chấn thương cột sống.



Trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Xuân Khánh - Phó trưởng công an huyện Yên Thành cho biết: "Thông tin ban đầu từ dưới xã báo lên, tại hiện trường không tìm được chứng cứ chứng minh anh Tấn và bạn đi câu trộm chó. Chúng tôi đang yêu cầu Chủ tịch UBND xã, ban công an xã Văn Thành báo cáo bằng văn bản sự việc xảy ra hôm đó. Sự việc sẽ sớm có câu trả lời, khi đó ai sai sẽ xử lý người đó".



Ngoài ra, trả lời trên Dân Việt, Phó Trưởng Công an xã Văn Thành, ông Nguyễn Minh Thuận cho biết: "Khoảng 21h tôi đang trực tại văn phòng thì nhận được điện thoại của anh Nguyễn Quế Lĩnh - Trưởng công an xã nói có người ăn trộm chó bị bắt trên xóm 3. Tôi cùng một công an viên lập tức đến hiện trường.



Khi đến nơi thì thấy chiếc xe máy bị đốt đang cháy, còn anh Tấn bị đánh đập. Tôi liền yêu cầu bà con dừng lại và tản ra. Sau khi giải tán được đám đông, chúng tôi đã đưa anh Tấn lên trạm xã cấp cứu. Tại hiện trường hôm đó chúng tôi tìm khắp nơi nhưng không thu được vật chứng gì chứng minh anh Tấn trộm chó cả”.



Theo đồng chí Thuận, trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ cướp giật vàng và ăn trộm chó của người dân. Vì thế khi thấy anh Tấn là người lạ vào làng buổi tối, đi lại đoạn đường đó mấy lần nên người dân nghĩ là kẻ ăn trộm chó nên mới vây đánh.





Theo Bắc Lưu (Bee)