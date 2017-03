Nghi trộm đồ, lái xe "nhốt" khách đưa về công ty

8h ngày 10/2, Đường dây nóng Báo CAND nhận được tin của quần chúng phản ánh về việc: Một hành khách đi xe ôtô từ Huế ra Hà Nội bị lái xe hành hung gây thương tích, sau đó lái xe đưa hành khách về trụ sở văn phòng công ty. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Báo CAND đã điện báo lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội đề nghị phối hợp để xử lý vụ việc này.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 17h ngày 9/2, anh Lê Duy Trọng, 30 tuổi, quê ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa mua vé ôtô từ Huế về Hà Nội. Xe ôtô chở anh Trọng mang BKS 29Z-6945 (xe của Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà, Hà Nội). Điều khiển xe BKS 29Z-6945 là anh Lê Văn Quốc (quê Quảng Trị) và anh Hoàng Quốc Tuấn (quê Quảng Bình).



Khoảng 3h ngày 10-2, xe BKS 29Z-6945 chạy tới địa phận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa thì bị Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) chặn lại kiểm tra vì nhận được tin báo trên xe nghi có chở động vật hoang dã. Sau khi kiểm tra xe và không phát hiện thấy gì, xe ôtô BKS 29Z-6945 tiếp tục chạy tới địa phận TP Ninh Bình thì anh Trọng nói với lái xe cho anh xuống.



Lúc này, anh Quốc đang điều khiển xe, còn anh Tuấn ngăn cản không đồng ý cho anh Trọng xuống xe với lý do: Nghi anh Trọng có hành vi lục lọi, trộm đồ của hành khách trên xe. Vậy là anh Trọng và anh Tuấn đã xô xát ngay trên xe. Do anh Quốc và anh Tuấn kiên quyết không mở cửa xe nên anh Trọng không thể xuống xe được và phải chấp nhận cùng xe về Hà Nội.



Khi xe về tới Hà Nội, anh Quốc và anh Tuấn đã đưa anh Trọng về trụ sở Văn phòng Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà, ở 459 Trần Khát Chân, Hà Nội. Trước khi anh Trọng xuống xe, giữa anh Trọng và anh Tuấn tiếp tục có xô xát.

Tại Công an phường Thanh Nhàn, tiếp xúc với chúng tôi, anh Hoàng Quốc Tuấn thừa nhận, do nghi ngờ anh Trọng lấy cắp đồ của khách trên xe nên anh không đồng ý cho anh Trọng xuống xe. Anh Tuấn cũng thừa nhận có xô xát với anh Trọng nên anh Trọng mới có những vết thương ở vùng cổ, chứ không phải anh Trọng bị đánh như thông tin phản ánh PV.



Ngay sáng 10/2, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quốc Tuế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trên, công ty đang xác minh vụ việc có liên quan đến anh Lê Duy Trọng hành khách đi xe BKS 29Z-6945 tuyến Huế - Hà Nội. Nếu đúng như phản ánh của anh Trọng về việc bị tài xế chiếc xe trên hành hung, công ty sẽ xử lý nghiêm vi phạm.



Cũng theo ông Tuế, trong quá trình điều hành xe, ông có nhận được thông tin của người lái xe BKS 29Z-6945 phản ánh về việc có một hành khách mang biểu hiện lục đồ đạc, trộm đồ của hành khách đi cùng trên chiếc xe, nên công ty đã yêu cầu tài xế xe đưa về trụ sở công ty làm việc. 8h ngày 10/2, sau khi về tới trụ sở văn phòng, anh Trọng đã được mời vào làm việc. Thời điểm này cũng là lúc mà lực lượng Cảnh sát 113 xuất hiện.



Trả lời câu hỏi: Nếu nghi anh Trọng là người phạm pháp sao nhà xe không đưa anh vào trụ sở Công an nơi gần nhất (trên đường ra Hà Nội) để xác minh, xử lý mà lại "áp tải" anh ta ra tận Hà Nội? Ông Tuế lý giải, thời gian trước, cũng đã có trường hợp hành khách đi xe bị thất lạc đồ đạc và họ không trình báo ở khu vực nghi mất đồ mà lại để đến khi về tới điểm trả khách - ở Hà Nội mới phản ánh. Nên sau lần này, nhà xe đã rút kinh nghiệm, nếu thấy dấu hiệu vi phạm sẽ đưa tất cả về trụ sở văn phòng giải quyết.



Nhìn vào cách lý giải trên của đại diện Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà - đơn vị chủ quản của chiếc xe chở khách trên là chưa được thỏa đáng, bởi nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất chứ không thể giải quyết ở văn phòng công ty được.



Hiện sự vụ đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ. Nhưng thiết nghĩ, Công ty TNHH Du lịch Lạc Đà cần nghiêm túc giáo dục lái xe của mình để tránh xảy ra những trường hợp tương tự, đảm bảo an ninh trật tự trên hành trình đi



