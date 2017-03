Nghi trộm rau, đánh người bị thương

(PL)- Công an phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã đến hiện trường lập biên bản sự việc và mời Nguyễn Minh Hùng về trụ sở công an phường lấy lời khai do liên quan đến một vụ xô xát khiến một người bị thương.

Vợ chồng Hùng hành nghề mua bán rau ở chợ đầu mối Tân Biên. Gần đây, Hùng thường bị mất hàng chục ký rau và nghi cho Luyện Văn Tuyên (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) lấy cắp nên theo dõi. Sáng 15-8, Hùng phát hiện Tuyên đến xe ba gác của mình lấy trộm rau nên lấy khúc gỗ đánh Tuyên bị thương. Các tiểu thương đã can ngăn và đưa Tuyên đến BV Đa khoa Thống Nhất cấp cứu nhưng sau đó Tuyên đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. TIẾN DŨNG