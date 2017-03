Nghi trộm thông, hai học sinh bị đánh hội đồng

Hiện giờ hai em Vượng và Tuấn Anh vẫn nằm viện điều trị

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, cả hai em lùa trâu về thì gặp ông Phạm Quang Đường (45 tuổi) và anh Nguyễn Xuân Thế (29 tuổi), công nhân hợp đồng bảo vệ, khai thác nhựa thông.

Khi đi ngang qua, ông Đường bất ngờ nắm lấy tay Tuấn Anh bẻ quặt ra sau lưng, đồng thời đấm túi bụi vào mặt và đầu. Còn Vượng cũng bị Thế khống chế bắt đứng tại chỗ.

Thấy tay hai em có dính nhựa thông, Thế quát: “Chúng mày lấy nhựa thông phải không” và gọi điện báo cho Hồ Sỹ Hùng (22 tuổi), công nhân hợp đồng khai thác nhựa thông, là đã bắt được hai kẻ ăn trộm nhựa. Lúc sau, Hồ Sỹ Hùng cầm trên tay một chiếc gậy bằng gỗ bạch đàn dài chừng 60cm cùng với hai người khác chạy đến.

Đến nơi, Hùng bắt Vượng quỳ xuống đất rồi dùng gậy đánh hai cái vào phía sau đầu và cánh vai phải. Đánh Vượng xong, Hùng quay lại dùng gậy đánh liên tiếp vào người và đầu Tuấn Anh.

Thấy đầu Tuấn Anh bị chảy nhiều máu, cả nhóm dừng lại và bắt hai em về nhà ông Đường tại xóm Thượng Hà, xã Phú Lộc, đồng thời gọi người nhà đến để “làm việc” tiếp.

Vết thương trên đầu em Nguyễn Tuấn Anh vẫn chưa khỏi

Trên đường dẫn về, nhiều lần Hùng bắt hai em dừng lại quỳ xuống đất và có nhiều hành vi đe dọa, nhục mạ. Sau đó cả nhóm thả hai em về nhà.

Khi về đến nhà thấy hai em có những biểu hiện như tức ngực, khó thở, đau đầu và choáng. Đặc biệt em Tuấn Anh bị ngất nên gia đình liền đưa đến bệnh viện thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu.

Kể lại câu chuyện với chúng tôi, Tuấn Anh vẫn chưa hết vẻ sợ hãi: “Chiều hôm đó bọn cháu đi chăn trâu ở rừng thông Động Bụt, thấy có mấy cây bị chết cháy, nhựa chảy ra nhiều nên gỡ mấy cục để chơi. Ai ngờ lúc về thấy tay bọn cháu dính nhựa thông, họ cho rằng bọn cháu ăn trộm nhựa nên đánh đập. Thật oan cho bọn cháu quá”.

Các đối tượng thừa nhận có đánh đập hai em học sinh vì nghi ngờ ăn trộm nhựa thông

Để làm rõ vụ việc, ngày 6/12 chúng tôi đã có buổi làm việc với Công an xã Phú Lộc. Ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Công an xã Phú Lộc cho biết: Sau khi nhận được đơn phản ánh của gia đình bị hại, công an xã Phú Lộc đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan đến trụ sở UBND xã để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu công an xã xác định hai cháu Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Sỹ Vượng bị Hồ Sỹ Hùng và Phạm Quang Đường, công nhân rừng thông tại khu vực Đồi Cảnh, xã Phú Lộc, đánh thương tích phải vào viện điều trị.



Công an xã cũng xác định việc bảo vệ rừng nói hai cháu Anh và Vượng đã lấy trộm nhựa thông là không có cơ sở.

Trong biên bản lấy lời khai, tất cả các đối tượng đều thừa nhận khi bắt hai em không hề có tang vật và địa điểm bắt lại cách xa chỗ mất nhựa thông hơn 1km.

Đến sáng hôm sau, nhóm công nhân này có mang đến cho Công an xã Phú Lộc một bịch nhựa thông chừng 3kg đựng trong túi nilon nhưng không được thừa nhận.

"Hiện các cháu đang nhỏ, đang học ở nhà trường nhưng các công nhân này bắt người, đánh đập các cháu là sai phạm, chúng tôi đã lập hồ sơ, điều tra cụ thể để báo cáo với công an huyện để xử lý theo pháp luật. Đồng thời yêu cầu Phạm Quang Đường và Hồ Sỹ Hùng phải có trách nhiệm chăm sóc, thuốc thang cho hai cháu này khoẻ để ra viện... ", ông Chiến cho biết thêm.





Theo Chấn Phong (Bee)