Nghi vấn án mạng giết người do vợ cũ “xử” vợ mới

Theo thông tin ban đầu, 17 giờ chiều 30-11 bà NTHH (46 tuổi, ngụ quận 4, tạm trú huyện Nhà Bè) ngồi nhậu cùng một số người bạn trước nhà của mình ở địa chỉ trên. Lúc này có cặp nam nữ đi xe gắn máy đến (theo các nhân chứng cả hai đeo khẩu trang che kín mặt).

Bất ngờ người phụ nữ nhảy xuống xe, xông vào giật dây chuyền mà bà H đeo trên cổ. Bà H và người phụ nữ trên giằng co, xô đẩy và ném bán ghế, vật dụng vào nhau. Bất ngờ người phụ nữ nhặt con dao có tại bàn nhậu tấn công, đâm một nhát trúng ngực làm bà H gục xuống.

Sau khi gây án, người phụ nữ lên xe gắn máy do người đàn ông chờ sẵn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Do vụ việc xảy ra quá nhanh nên những người bạn nhậu của bà H không kịp can thiệp, truy đuổi theo người phụ nữ. Bà H sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi nhận tin báo, công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng cứ mặt. Nhiều nhân chứng tại hiện trường nhận dạng và xác định, người phụ nữ gây án có khả năng là vợ cũ của chồng bà H.



Hiện trường xảy ra án mạng là ngay trước nhà bà H

Theo thông tin điều tra sơ bộ, bà H từng có một đời chồng nhưng đã ly hôn. Trước đây bà H buôn bán quán cà phê tại quận 4 nhưng cách đây hai tháng bà “đi bước nữa” với người chồng hiện tại và chuyển về chung sống tại ngôi nhà ở thị trấn Nhà Bè như nói trên.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, người vợ cũ của chồng bà H hay tìm đến tận nhà gây hấn, đánh đập bà. Mới đây nhất, trưa 30-11, người phụ nữ trên dẫn theo một toán người kéo đến nhà đánh đập bà H, đập phá tài sản.

Sau vụ việc này, chồng bà H có đến trình báo cơ quan công an nhưng đến chiều thì vụ án mạng đã xảy ra.