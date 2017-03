Nghi vấn bé gái bị chồng bảo mẫu xâm hại

Anh C. tâm sự, hai vợ chồng sống ở miền Tây lên TP.HCM lập nghiệp. Cuộc sống khá khó khăn nên thuê trọ ở vùng ven sinh sống cho đỡ chi phí. anh đưa cháu L. đến một trường mầm non tại xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn (TP.HCM) để gửi, nhờ chăm sóc bởi cả hai phải lo kinh tế mưu sinh. Thế nhưng thời gian gần đây con gái có những biểu hiện khác thường. Cháu thường xuyên sống trong bấn loạn, ít trò chuyện và rất khép kín. Thấy lạ, vợ anh cố tiếp cận thì cháu luôn miệng kêu đau thắt ở vùng kín nhưng không lý giải lý do khiến anh chị sợ hãi, đi tìm nguyên do nhưng L. không trả lời.

Theo lời anh, giữa tháng 7-2014, trong lần nói chuyện, cháu L. kể cho cô (em gái anh C.) về việc bị chồng cô bảo mẫu xâm hại. Nghe xong, người cô thuật lại cho vợ chồng anh. Nghe xong, anh C. xâu chuỗi sự việc mới tá hỏa khi hay tin con mình bị người đàn ông lớn tuổi thực hiện những trò đồi bại.

Như anh C. trình bày, thoạt đầu gia đình nghĩ chuyện không có gì nghiêm trọng nên chỉ cho con gái nghỉ học. Thế nhưng ngày 3-8, cháu L. tiếp tục than đau ở vùng nhạy cảm. Từ đó vợ chồng anh C. quyết định đưa con đến cơ sở y tế kiểm tra. Khi có xét nghiệm ban đầu, nhân viên nghi cháu bé bị xâm hại đã khuyên anh đưa lên tuyến trên. Tại BV Từ Dũ các bác sĩ xác định cháu L. bị xâm hại. Lúc này anh tra khảo thì con gái trả lời và cho biết mình bị một người đàn ông lớn tuổi là chồng cô bảo mẫu tại trường mầm non xâm hại.

Anh C. làm đơn gửi cơ quan chức năng trình bày sự việc. Công an xã Xuân Thới Đông tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu rồi chuyển lên tuyến trên. CSĐT Công an huyện Hóc Môn mời anh, cháu L. đến lấy lời khai, làm rõ. Ở trụ sở công an huyện, cháu L. nhận dạng người đàn ông đã có những hành vi xâm hại mình trước sự chứng kiến của những người giám hộ. Người đàn ông này là chồng của cô bảo mẫu, tên là Lâm Ngọc C. (33 tuổi, quê Đồng Tháp).

Trao đổi với phóng viên, tối 5-8, CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã bàn giao C. cùng hồ sơ cho Công an TP.HCM để cơ quan này tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

XUÂN NGỌC