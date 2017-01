Nghi vấn chặt hạ cả trăm trụ tiêu trong đêm để trả thù

Công an xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Thân Văn Kiều (35 tuổi, trú thôn Hiệp Đoàn) bị đối tượng xấu chặt phá 166 trụ tiêu cùng hàng chục mét đường ống tưới nước gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.



Vườn tiêu nhà anh Kiều bị chặt đứt gốc gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.





Người dân buộc phải hái tiêu non khi bị chặt cây



Theo trình báo của anh Kiều, sáng ngày 10-1, khi anh đi thăm vườn tiêu thì phát hiện nhiều trụ tiêu bị khô héo bất thường. Kiểm tra kỹ thì phát hiện hàng trăm trụ tiêu bị cắt gốc cách mặt đất 35-40 cm.

Công an địa phương tiến hành kiểm tra, kiểm đếm có 166 trụ tiêu bị cắt gốc không thể phục hồi, ngoài ra còn có 80 m ống nước tưới bị cắt nát.

“Đây là lần thứ 3 vườn tiêu gia đình tôi bị phá hoại. Lần thứ nhất vào năm 2014 bị chặt 12 cây. Lần 2 vào năm 2015 bị chặt 18 cây và lần này nặng nề. Chỉ tính riêng số tiêu hạt bị thất thu, số tiền thiệt hại trên 200 triệu đồng, chưa kể thời gian, công sức, chăm sóc và phải đầu tư lại” – anh Kiều than thở.

Theo ông Hà Di Đô (trưởng thôn Hiệp Đoàn), vài năm trở lại đây tình trạng cắt trộm dây tiêu thường xuyên xảy ra. Các đối tượng xấu cắt trộm dây tiều là để mang về trồng hoặc đem bán. Việc phá hoại nghiêm trọng như thế này lần đầu tiên mới xảy ra.

“Vụ chặt phá có thể là do thù hằn cá nhân. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên công an huyện để vào cuộc điều tra theo thẩm quyền” – ông Quách Đình Ngân, Trưởng Công an xã Quảng Hiệp cho biết.