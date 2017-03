Nghi vấn giám đốc bị bắn do ân oán giang hồ

Ngày 6-7, liên quan đến vụ ông Nguyễn Đức Trí, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Phủ Lý (Hà Nam) bị bắn chết vào chiều 4-7, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng để điều tra.

Một cán bộ Công an tỉnh Hà Nam cho biết vụ truy sát có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm ăn của ông Trí.

Địa bàn nơi ông Trí sống từng là điểm nóng về tệ nạn xã hội, tập trung nhiều tay anh chị trong giang hồ. Ông Trí cũng có nhiều mối quan hệ phức tạp trong giới này. Trước đây, TP Phủ Lý từng xảy ra các vụ thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ. Trong các cuộc đụng độ này, một người em ông Trí bị bắn ba phát đạn nhưng thoát chết.





Khu vực miếu thôn nơi ông Trí đến thắp nhang quay ra thì bị bắn. Ảnh: T.PHAN

Còn doanh nghiệp do ông Trí làm giám đốc được xem là có “số” và có tiếng trong địa bàn tỉnh Hà Nam. Doanh nghiệp đa ngành nghề này chuyên thực hiện các dự án san lấp mặt bằng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải… Thế nhưng doanh nghiệp lại là đối tượng nằm trong danh sách theo dõi, kiểm soát chặt của công an vì bị tình nghi là ổ nhóm giang hồ.

“Rất nhiều khả năng ông Trí bị sát hại do ân oán giang hồ nên công an đang theo dấu các quan hệ này và đây là một trong các hướng quan trọng để cơ quan công an lần theo, truy tìm hung thủ” - vị cán bộ Công an tỉnh Nam Định nói.

Như đã thông tin, chiều 4-7, ông Trí bị một thanh niên bắn nhiều phát đạn khi ông vừa thắp nhang trong miếu của thôn ra ngoài.

Điều đáng nói là Phủ Lý không hiếm các vụ giải quyết ân oán bằng súng. Cuối năm vừa rồi, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý, từng bị kẻ lạ sát hại tại nhà riêng. Vụ này hung thủ nã ba phát đạn nhưng may mắn Trung tá Tùng chỉ bị đạn K59 sượt qua cánh tay…