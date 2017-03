Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại trong phòng trọ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 14-11, một người bạn đến phòng trọ của chị ĐTL (40 tuổi) ở khu phố Đông Chiêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì thấy cửa phòng trọ bị khóa ngoài. Lúc này người bạn gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông đổ bên trong nhưng không thấy ai nghe máy.



Công an bảo vệ hiện trường xảy ra vụ án.

Thấy vậy, người bạn của chị L. vội chạy qua phía cửa sổ nhìn vào trong thì hoảng hốt phát hiện có nhiều vết máu trên nền nhà. Đồng thời thấy chị L. cùng con gái tên H. (19 tuổi) nằm bất động nên vội vàng hô hoán.

Nhận tin báo, công an phường đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời cấp báo cho Công an thị xã Dĩ An cùng phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu nghi vấn hai mẹ con chị L. bị sát hại.

“Bước đầu hiện trường cho thấy cửa bị khóa ngoài, trong phòng trọ có vết máu. Tuy nhiên, thi thể của nạn nhân bị thương tích như thế nào thì cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nên chưa thể kết luận được điều gì” - một lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An cho biết.