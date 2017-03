Nghi vấn hai vợ chồng bị sát hại ở đầm tôm

Chiều 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng đi thăm con tại đầm tôm ở xã Phước An (huyện Nhơn Trạch).

Trước đó, ngày 16-12, Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo xảy ra vụ việc nên đã tổ chức lực lượng phối hợp Công an xã Phước An tiến hành điều tra xác minh. Qua đó, xác định nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Văn Kính (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Qua thông tin ban đầu, vợ chồng ông Kính đi từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến thăm con là Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi) làm ở đầm tôm tại xã Phước An. Khi tới đây, Hoàng đi công việc tại TP.HCM. Đến tối cùng ngày Hoàng về thì phát hiện thi thể cha nằm cạnh giếng nước cách chòi tôm khoảng 10 m, còn thi thể bà Loan nằm cạnh bếp ở bên trong chòi. Cả hai nạn nhân trên cơ thể có nhiều thương tích.