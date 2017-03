Nghi vấn một con bạc bỏ chạy bị chết đuối

Ngày 16/1/2011, tin từ Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện đang điều tra về cái chết bất thường của anh Hoàng Văn Cường (27 tuổi - ở xã Thái Sơn, huyện An Lão) được người dân phát hiện chết đuối nổi trên dòng sông Nguyệt, đoạn qua thôn Nguyệt Áng vào đêm 14/1/2011.

Khoảng vài tiếng trước đó, Nguyễn Văn L. (thôn Nguyệt Áng) có tổ chức cho một số đối tượng đánh bạc tại nhà riêng của mình. Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng xã Thái Sơn ập vào nhà đối tượng L kiểm tra. Các con bạc đã bỏ chạy tán loạn, trong đó có đối tượng đã nhảy xuống sông Nguyệt nhằm tìm đường tẩu thoát. Đến 23 giờ, người dân phát hiện xác anh Cường bị chết đuối cách địa điểm đánh bạc khoảng 300m về phía thượng lưu. Được biết, Nguyễn Văn L. đã 2 lần bị chính quyền địa phương nhắc nhở vì có hành vi tổ chức đánh bạc. Theo H.H (LĐ)