Nghi vấn một đại úy công an buôn heroin

(PL)- Sáng 14-4, Thiếu tá Kha Văn Hợi, Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An), xác nhận công an huyện này đang tạm giữ đại úy Huỳnh Dũng (đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.