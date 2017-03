Nghi vấn một phụ nữ nhảy từ tầng 6 bệnh viện tự tử

(PLO) - Chiều 25-6, Công an phường Lê Lợi và Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục làm rõ sự việc chị L.Th.L.H (35 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) tử vong sau khi rơi từ tầng 6 của Bệnh viện Đa khoa Thành An-Sài Gòn (TP Vinh) xuống sân.