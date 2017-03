Nghi vấn người đàn ông bị xe tông chết, bỏ mặc trên đường

Sáng 8-4, cơ quan Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ chết người xảy ra tại khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là ông Phạm Văn Diên (45 tuổi, quê Nình Bình, tạm trú phường Tân Đông Hiệp).



Hiện trường được cơ quan công an phong tỏa để điều tra làm rõ.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, người dân đi tập thể dục thấy thi thể ông Diên nằm trên lề đường, gần tường rào của công ty, cạnh đó là vệt máu dài cùng mảnh vỡ của xe máy. Mọi người cho rằng vào đêm ngày hôm trước ông Diên đi bộ từ chỗ làm về phòng trọ thì xảy ra sự việc.



Theo thông tin ban đầu, công an đã lấy lời khai hai thanh niên. Hai người này cho biết khuya 7-4, họ đi chơi về thì thấy ông Diên bị tai nạn nằm dưới đường. Thấy vậy họ khiêng ông lên lề đường nằm rồi bỏ đi vì sợ bị liên lụy.









Người dân quyên góp tiền lo hậu sự cho ông Diên

Được biết ông Diên vừa đến Bình Dương tìm việc và được nhận làm bảo vệ cách đây ba ngày. Do gia cảnh ông quá khó khăn, người dân đã lập thùng quyên góp để lo hậu sự cho ông.