Nghi vấn người phụ nữ chết đói, rét cạnh sân bóng đá

Sáng sớm nay (5-1), người dân xã Hưng Xá đi ra khu vực sân bóng đá xã phát hiện một người phụ nữ trải vỏ bao xi măng, nằm cạnh đống gạch công trình trung tâm văn hóa-thể theo xã Hưng Xá.

Cạnh đó có chiếc nón lá và chiếc xe đạp cũ chở phía sau là chiếc cuốc đào đất, một chiếc can nhựa và ít tư trang.



Người dân gọi vì thấy người phụ nữ mắt còn mở. Tuy nhiên không thấy hồi đáp, mọi người đến gần kiểm tra thì phát hiện người này đã ngừng thở. Sau đó, nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đến hiện trường, ai cũng rơi nước mắt khi thấy người phụ nữ gầy gò, khốn khó nằm chết trên đất trong thời tiết rét cóng. Người phụ nữ này khoảng 40 tuổi, mặc bộ đồ jean cũ.



Chiếc xe đạp của người phụ nữ

UBND xã Hưng Xá và Công an xã Hưng Xá đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Hưng Nguyên về xác minh, điều tra sự việc, tìm thân nhân người phụ nữ trên.



Ông Lê Xuân Quế, Chủ tịch UBND xã Hưng Xá, cho biết: "Sau khi nhận tin báo của người dân, Công an huyện và cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An đã về hiện trường khám nghiệm. Kết luận đây không phải là vụ án mạng. Tuy nhiên, do người phụ nữ không mang theo giấy tờ tùy thân nên không xác định được nhân thân. Chúng tôi đã thông tin lên loa phóng thanh và mạng xã hội nhưng hiện chưa thấy người nhà đến nhận. Trưa 5-1, chúng tôi đã cho khâm liệm và làm thủ tục, tổ chức lễ an táng người phụ nữ trên tại nghĩa trang địa phương".



Một ít đồ dùng, tư trang cạnh thi thể

Theo ông Quế nhận định, đêm 4-1, người phụ nữ này đạp xe qua khu vực sân bóng đá xã Hưng Xá, thấy có đống gạch bà dừng xe lại nghỉ qua đêm.

"Khả năng bà ấy chết do đêm thời tiết rét, đói. Pháp y kết luận là không có vật gì tác động bên ngoài, bên trong cơ thể", ông Quế nói. Hiện chính quyền địa phương xã Hưng Xá đang thông báo và tìm người thân người phụ nữ trên.