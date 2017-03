Nghỉ việc dân quân đi bán ma túy lấy tiền ăn chơi

Chiều 28-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Bùi Hoàng Tuấn (23 tuổi, ngụ phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Tuấn bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 27-10, trinh sát Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Đội Phòng chống tội phạm Bình Dương tuần tra trên địa bàn phát hiện Tuấn đang bán ma túy đá cho một số đối tượng nghiện. Lập tức, lực lượng công an cùng nhóm “hiệp sĩ” bắt giữ Tuấn cùng tang vật.



Qua khám xét nơi ở của Tuấn, trinh sát thu giữ thêm một bịch ma túy và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy được giấu trong phòng ngủ. Bước đầu Tuấn khai nhận từng làm dân quân tự vệ nhưng nghỉ việc. Do túng tiền ăn chơi nên đi bán ma túy kiếm lời.