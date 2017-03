Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm vợ chết tại chỗ

Ngày 19-6, Thượng tá Dương Tứ Phương, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhuận (SN 1971, ngụ xã Phong Tân, huyện Giá Rai) về tội giết người, tạm giữ hình sự 4 tháng để tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 1-6, Nhuận cự cãi rồi đâm nhiều nhát vào lưng, ngực bà Trần Thị Đèo (SN 1970, là vợ Nhuận) làm bà Đèo tử vong tại chỗ. Sau khi đâm chết vợ, Nhuận uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nhuận ghen vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác, nhiều lần khuyên ngăn nhưng bà Đèo không nghe. Theo Khánh Châu (Người lao động)