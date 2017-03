Nghi vợ ngoại tình, chồng giết vợ và con

Người vợ từng cắt “của quý” của chồng chết bí ẩn tại nhà Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra về việc bà TTH (33 tuổi) tử vong tại nhà riêng ở đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết trưa 6-10, ông TVP (chồng bà H.) từ trong nhà chạy ra đường hô hoán vợ ông bị đột quỵ trong lúc làm bếp. Ngay sau đó hàng xóm hỗ trợ ông P. đưa bà H. đi cấp cứu, tuy nhiên bác sĩ xác định bà H. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nhận được tin báo, công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng cơ quan pháp y và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà H. Được biết vào tháng 12-2009, giữa vợ chồng ông P., bà H. từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Vào thời điểm đó bà H. đã đến công an phường đầu thú về việc bà dùng dao cắt đứt “của quý” của chồng. Nguyên nhân theo bà H. trình báo là ông P. đi nhậu về, đánh đập bà rồi đòi quan hệ. Bà H. đồng ý nhưng trong lúc quan hệ bà đã dùng con dao để sẵn ở đầu giường để gây án. Theo cơ quan công an, hiện ông P. và bà H. đang tiến hành các thủ tục ly hôn. H.TUYẾT