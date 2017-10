Nghi vợ ngoại tình, dùng dao sát hại

Ngày 26-10, Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, đã bàn giao đối tượng Phan Văn Hưng (25 tuổi) cho Phòng cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa hôm qua, tại địa bàn xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Nạn nhân được xác định là chị L.T. H. (24 tuổi, vợ Hưng).



Thời gian gần đây, do thấy chị H. thường xuyên đi làm về muộn nên Hưng nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác. Dù hết lời giải thích, nhưng Hưng không tin, khiến hai vợ chồng thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, cãi vã.



Trưa 25-10, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Hưng dùng dao đâm vào bụng chị H. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.



Liên quan đến vụ việc, ông Lê Đức Toàn, Trưởng công an xã Bình Dương cho hay ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Nạn nhân bị thương ở vùng bụng khá nặng, do đó dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, chị H. và Hưng đang có với nhau một cháu gái hơn 1 tuổi. Hưng làm đầu bếp ở Hà Nội, còn chị H. làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Phúc).