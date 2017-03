Nghi vợ ngoại tình, dùng kiếm đâm chết tình địch

Sáng nay, 9/2, đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1984, ở Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên) đã ra Công an huyện Phú Xuyên tự thú về hành vi giết người.



Nạn nhân của vụ án là anh Kiều Văn Tới (tức Bốn, SN 1970, ở Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên).Vụ án mạng xuất phát do Trường nghi ngờ anh Bốn có quan hệ bất chính với vợ mình là Vũ Thị Thanh Mai.



Đến ngày 8/2, Trường đi chơi về thấy anh Bốn đang ngồi chơi tại nhà ông Xen (là bố vợ Trường).



Trường về nhà lấy kiếm đến phục tại cổng nhà anh Bốn. Khi phát hiện anh Bốn về, mở cửa dắt xe máy vào nhà, Trường đã lao đến chửi bới và dùng kiếm đâm vào ngực anh Bốn.



Hai bên giằng co nhau làm tuột lưỡi kiếm ra. Trường bỏ trốn. Anh Bốn đã chết trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên.



Hiện CAH Phú Xuyên đang lập hồ sơ xử lý.



Theo Tiến Nguyên (Dân trí)