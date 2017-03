Nghịch kíp mìn, em chết anh trọng thương

Chiều ngày 17/8, Công an xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn mới xảy ra một vụ tai nạn chết người do nổ kíp mìn. Công an xã này xác nhận, trước đó vào ngày 15/8, tại gia đình anh Lê Văn Đàn (SN 1978, ở xóm Mai Giang, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) đã xảy ra vụ việc trên.

Theo đó, khoảng 10 giờ trưa, 2 cháu Lê Văn Thạch (14 tuổi) và Lê Văn Cương (11 tuổi, con anh Đàn) đi chơi trong xóm nhặt được kíp mìn tự tạo (kíp mìn này ngư dân nơi đây dùng để đánh cá) đem về chơi.

Trong lúc chơi, hai anh em Thạch và Cương dùng một chiếc pin đấu vào kíp mìn thì bất ngờ phát nổ. Hậu quả làm cháu Cương tử vong trên đường cấp cứu, cháu Thạch đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)