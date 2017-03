Nghịch lý trên đại lộ dài nhất Việt Nam

“Mờ mắt” xem bảng chỉ dẫn



Từ cuối tháng 11, thông tin từ cơ quan chức năng Hà Nội khẳng định, những phương tiện vi phạm luật giao thông trên Đại lộ Thăng Long sẽ bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VietNamNet, trong thời gian qua, những lỗi vi phạm như đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, xe thô sơ đi vào làn đường giành cho ô tô, xe tải đi ngược đường vẫn là những lỗi phổ biến nhất.



Người dân lợi dụng lỗ hổng dải phân cách

để qua đường trên Đại lộ dài nhất Việt Nam .



Thậm chí có người còn trèo lên hàng dây phân cách qua đường



Xe tải đi ngược chiều tại đường gom cầu vượt huyện Quốc Oai



Đã hạn chế nhiều vi phạm

Đất phế liệu được đổ ngay chân cầu ven đường

thuộc địa phận huyện Quốc Oai



Theo Vũ Điệp ( VNN)



15h ngày 15/12, ngay đầu đại lộ (dưới gầm cầu vượt Mễ Trì), nhiều người tham gia giao thông đã lợi dụng việc các đầu nối hàng rào bên đường có khoảng cách lớn đã lách xe sang đường, thậm chí có người còn thản nhiên trèo qua rào để sang đường. Hành động này rất nguy hiểm với người tham gia giao thông trên đại lộ khi bất chợt có người từ dải phân cách “lao” ra lòng đường.Cách đó không xa, ngay tại cầu sông Nhuệ, một số hạng mục vẫn chưa xong, và việc đổ đất trồng cỏ cũng đang được tiến hành, đơn vị thi công đã tự ý tháo barie để lấy đường vào đổ đất phía trong. Thậm chí xe của đơn vị thi công còn quay đầu, lùi, đỗ ngay ở làn đường cao tốc ở giữa.Trong khi đó, tình trạng xe thô sơ chở giường tủ vẫn đi vào làn đường chính của đại lộ, đi ngược đường vào lúc trời chập choạng tối.Ngay tại đường gom chân cầu vượt huyện Quốc Oai (khu Chùa Thầy - thị trấn Quốc Oai), mặc dù đã có quy định cấm xe ô tô đi ngược chiều, nhưng chiều 15/12, khi PV có mặt tại đây, đã chứng kiến cảnh tượng nhiều xe tải ngang nhiên đi ngược chiều.Một chủ quán nước ven đường cho biết, tình trạng này xảy ra “như cơm bữa”, vì nhiều tài xế không muốn “mua đường”, nên cứ lúc nào không thấy CSGT là họ lại vi phạm. “Đi đúng đường thì tốn thời gian, tốn xăng tốn dầu nên cứ không thấy mặt công an là họ lại đi trái đường”, người bán nước cho hay.Ở vị trí gần hầm chui đường sắt, phần đường từ làn đường đô thị vào làn đường cao tốc phía trong (hướng Hòa Lạc – Hà Nội), dù đã có biển cấm xe máy, nhưng nhiều xe vẫn cố tình “không thấy” và đi sai đường.Ngoài việc người tham gia giao thông cố tình vi phạm, thì biển báo cũng là một vấn đề bất cập trên đại lộ dài và hiện đại nhất nước, khi có nhiều biển báo gây khó hiểu cho người đi đường.Nếu ai đi trên đại lộ và lần đầu vào khu Thiên đường Bảo Sơn chắc chắn sẽ phải “hoa mắt” do vị trí cắm biển và hình vẽ trên biển gây khó hiểu cho người đi đường.Anh Học, người lần đầu tiên đi ô tô vào khu Thiên đường Bảo Sơn cho biết: “Tôi đi trên đại lộ và tìm đường vào thiên đường Bảo Sơn, nhưng đến khi nhìn thấy biển báo thì lại đi quá đường rẽ vào đường gom (đường bên lề đường cao tốc), vì biển báo đặt sau tuyến đường rẽ, nên khi nhận biết được biển báo thì tôi lại đi quá mất.Đến khi dừng xe vào ven đường, đi bộ ngược lại xem chỉ dẫn thì tôi “không biết đâu mà lần”. Biển báo chỉ dẫn cắm thế này thì làm sao chúng tôi có thể nhận biết được, nhất là khi đi xe với tốc độ cao trên đường cao tốc” anh Học bức xúc.Trao đổi với VietNamNet, Trung tá Hoàng Văn Đạo, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 11 (Phòng CSGT CA Thành phố Hà Nội) cho biết: “Sau 2 tháng chính thức xử phạt các lỗi vi phạm trên Đại lộ Thăng Long, lỗi vi phạm nhiều nhất vẫn là xe máy, xe thô sơ đi vào làn đường cấm – hai làn cao tốc giữa, tiếp sau là xe chạy quá tốc độ, chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm…”.Theo ông Đạo, thời gian đầu nhiều người dân vẫn chưa quen với những tổ chức giao thông trên đường này, nên vi phạm nhiều. Sau một thời gian Đội tăng cường lực lượng hướng dẫn, xử phạt, cùng với việc cắm biển báo của Sở GTVT, nên số vi phạm cũng giảm đáng kể, khoảng 90% so với tháng 10.Về những xe đi ngược chiều, theo ông Đạo là do còn 4 cây cầu vượt và cầu chui sang đường vẫn chưa hoàn thiện hết, có những vị trí đi đúng chiều để sang đường phải khá xa mới có cầu chui. Nên nhiều người đã lợi dụng đêm tối, thời điểm vắng lực lượng cảnh sát để đi ngược chiều tới những cầu chui gần hơn, cho tiết kiệm.Cũng theo ông Đạo, còn những lỗi khác như chạy quá tốc độ vì đường đẹp, đổ trộm phế thải… sau một thời gian tăng cường xử lý, hiện nay tình trạng này cơ bản đã được ngăn chặn. Đối với tình trạng đổ đất ven đường, ông Đạo cho rằng, Đội cũng đã làm rất nghiêm khi trong thời gian qua đã bắt được 6 đối tượng đổ trộm phố thải.Về việc có nhiều người dân thắc mắc tuyến đường cao tốc được thiết kế đi với tốc độ 120 km/h, nhưng tại sao hiện tại mới chỉ được đi với tốc độ 80km/h, ông Đạo giải thích, vì đường đang trong quá trình theo dõi mức độ lún, mặt đường có chỗ chưa bằng phẳng, như những điểm giao giữa mặt đường và mặt cầu.“Chúng tôi đang phải theo dõi và làm sao có đề suất tốc độ cho hợp lý. Với tuyến đường gom hiện tại quy định chỉ đi với tốc độ 40km/h, khu ít dân là 60km/h”, ông Đạo cho biết.