Nghịch tử giết cha ruột ở Vĩnh Long bị khởi tố

Ngày 23-10, theo Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “giết người”. Phương đã khai nhận bước đầu với cơ quan điều tra việc y giết cha ruột của mình một cách rùng rợn.

Vào chiều 4-10, Phương về nhà cùng 2 người bạn nhậu. Do có mâu thuẫn trước với ông Đặng Văn Rô (65 tuổi, cha ruột Phương) nên 2 cha con tiếp tục cãi vã. Phương bảo 2 người bạn về trước rồi trói ông Rô lại. Phương thu xếp quần áo và nói đi làm ăn xa rồi bảo rằng chút nữa sẽ có người đến cởi trói cho ông Rô. Ông Rô yêu cầu đứa con trai cởi trói cho mình nhưng bị Phương phớt lờ. Bất ngờ, Phương dùng chày đâm tiêu đập liên tiếp vào đầu ông Rô và dùng dây ni lông siết cổ cha mình cho đến chết. Không biết phi tang xác cha như thế nào, Phương chợt nhớ mấy ngày trước đi nhậu có nghe mọi người bàn tán việc giết người rồi phi tang xác tại TP HCM nên Phương nảy ý định đem xác cha lên TP HCM thủ tiêu. Vả lại, Phương nghĩ khoảng cách giữa 2 nơi khoảng 150 km nên công an khó tìm ra. Nghĩ là làm, Phương ra sau nhà lấy chiếc túi xách lớn rồi bỏ xác ông Rô vào. Sau đó,hung thủ lau vết máu, dọn dẹp hiện trường rồi lội bộ ra quốc lộ 53, thuê xe ôm 2 lần chở mình cùng giỏ xách ra Quốc lộ 1 để đón xe đò lên TP HCM. Đặng Hùng Phương tại cơ quan điều tra Trong đêm tối, Phương bắt được chiếc xe đò, 2 lơ xe bước xuống hỏi Phương đi đâu thì Phương bảo: “Đi giao hàng, 2 ông xách giùm tôi cái giỏ lên vì nặng quá”. Hai lơ xe không nghi ngờ gì vì tưởng Phương là dân buôn. Khoảng 10 giờ tối cùng ngày, khi xe đò đi ngang hầm chui Tân Tạo(Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) thì Phương xuống xe cùng giỏ xách. Phương đã kéo giỏ xách đựng thi thể ông Rô vứt trong thảm cỏ. Sau đó, y bắt xe ôm ra bến xe miền Tây để về Vĩnh Long. Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết: “Phương đã tính toán cách thức phi tang thi thể nạn nhân để khỏi bị phát hiện, từ việc đối tượng này 2 lần thuê xe ôm và di chuyển liên tục vị trí của mình. Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Công an TP HCM và Công an tỉnh Vĩnh Long nên vụ án nhanh chóng được điều tra sáng tỏ”. Nhưchúng tôi đã thông tin, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-10, người dân phát hiện 1 chiếc túi xách có may miệng nằm cặp Quốc lộ 1 thuộc đường Song Hành (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM), bên trong chứa 1 xác nam giới. Công an quận Bình Tân và Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân là người miền Nam nên ký thông báo truy tìm tung tích nạn nhân gửi đến công an một số tỉnh miền Tây. Căn phòng nơi Phương sát hại cha ruột Qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn và các thông tin liên quan đến nạn nhân, cơ quan điều tra đã xác định nạn nhân là ông Rô ngụ tại xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Phương khai nhận do người cha nhiều lần đánh chửi mẹ con Phương nên nảy sinh ý định giết cha ruột.