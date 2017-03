Nghiện ma túy chuyên đóng vai khách ‘sộp’ đi taxi để trộm tài sản

(PL)- Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tuấn Cương (32 tuổi, trú khối 3, thị trấn cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Cương là đối tượng nghiện ma túy, đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời gian gần đây Cương thường đi xe taxi đến các cửa hàng tạp hóa ở Nghệ An và Hà Tĩnh chờ chủ cửa hàng tranh thủ ngủ trưa thì ra tay trộm tiền, hàng. Khi chủ đang bán hàng thì Cương đóng vai khách “sộp” hỏi mua nhiều hàng hóa rồi lợi dụng chủ sơ hở là trộm lấy thùng đựng tiền và hàng hóa. Trong đó có lần Cương đi xe taxi từ TP Vinh đến cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Yến (ở phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò) giả vờ người khách nhiều tiền, mua nhiều hàng. Khi chị Yến sơ hở, Cương lấy trộm thùng nhôm đựng tiền và thẻ điện thoại trị giá hơn 7 triệu đồng. Sau khi trộm được thùng tiền, Cương lấy tiền trả xe taxi để đi trộm của cửa hàng khác và mua ma túy sử dụng. Cương bị bắt khi đang đi trên xe taxi sang huyện Nghi Xuân và Can Lộc (Hà Tĩnh) để bán thẻ điện thoại và tiếp tục quan sát các cửa hàng, trộm tài sản. Đ.LAM