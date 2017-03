Nghiện ma túy, nhiễm HIV, “nghịch tử” bóp cổ mẹ đến chết

Trao đổi với PV, Thượng tá Lê Văn Dũng - Phó trưởng phòng PX15 Công an tỉnh Bắc Giang: Sau nhiều ngày tập trung lực lượng điều tra phá án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lục Nam đã phá thành công một vụ trọng án trên địa bàn huyện, làm rõ đối tượng sát hại bà Trần Thị T (SN 1954) tại thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam (Bắc Giang) chính là con trai nạn nhân, đối tượng Bùi Hoàng Tùng (SN 1981).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ trong án được phát hiện vào sáng 28/10, những người hàng xóm gọi bà T đi chợ vì bà T làm nghề buôn bán cóc ếch nhưng gọi mãi vẫn không thấy bà T trả lời. Thấy có dấu hiệu bất thường, những người hàng xóm đã dùng thang trèo qua tum vào nhà kiểm tra thì phát hiện bà Toàn đã chết trong tình trạng bị bóp cổ. Được biết, bà T góa chồng khi 2 con còn nhỏ. Bà T đã ở vậy tần tảo sớm hôm buôn bán nuôi 2 con khôn lớn. Con trai cả là Bùi Hoàng Tùng (SN 1982) đã được bà T dựng vợ gả chồng, hỗ trợ tiền xây nhà cho ra ở riêng. Thế nhưng, sau khi vợ đi xuất khẩu lao động, Tùng mắc nghiện và nhiễm HIV. Chính vì vậy, đối tượng đã rơi vào "tầm ngắm" của cơ quan công an. Tuy nhiên, sau khi bà T mất, Tùng vật vã khóc lóc và tạo lập nhiều chứng cứ ngoại phạm. Nhưng đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội trước những chứng cứ của cơ quan công an. Thượng tá Dũng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Hoàng Tùng. Theo Anh Thế (Dân trí)