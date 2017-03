Nghiện nặng, nhóm thanh niên trộm xe máy mua ma túy

Ngày 6-6, Công an quận 7, TP.HCM vừa bắt giữ Hà Hùng Minh hay còn gọi là Dương "thái tử” (34 tuổi, quê Bình Định), Phạm Văn Nghĩa (26 tuổi, quê Vĩnh Phúc), Dương Ngọc Long (18 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và Nguyễn Vũ Thùy Vi (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, một đối tượng khác thuộc nhóm này là Chu Huy Tùng (33 tuổi, quê Hà Nội) cũng bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ do thực hiện một vụ trộm khác trên địa bàn này.



Đây là băng nhóm do Minh cầm đầu, chuyên đột nhập vào các phòng trọ, trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy xài.



Hà Hùng Minh bị bắt giữ sau khi cùng đồng bọn đột nhập vào phòng trọ trên địa bàn quận 7 trộm xe máy (ảnh công an cung cấp).

Trước đó, vào sáng 16-5, kẻ gian đã đột nhập một phòng trọ ở số 440/5 Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận, quận 7) bẻ khóa, lấy đi năm xe máy. Lực lượng chức năng sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.



Dữ liệu từ camera an ninh cho thấy vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một nhóm ba đối tượng đã phá khóa, đột nhập vào phòng lấy đi ba xe máy. Ít phút sau đó, hai trong ba người tiếp tục quay lại lấy thêm hai xe máy khác. Trong nhóm này, lực lượng chức năng phát hiện có Hà Hùng Minh hay còn gọi là Dương "thái tử”.

Đến ngày 4-6, Minh cùng các đồng phạm bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận đều sống ở khu vực quận Bình Thạnh và nghiện ma túy nặng. Để có tiền, cả nhóm rủ nhau đi trộm. Số xe máy lấy được tối 16-5 đã được bán cho một người lạ mặt ở quận Gò Vấp chia nhau tiêu xài.

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.