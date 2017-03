Nghiện rượu nặng, vác dao chém con

Theo đơn tố cáo của chị Phùng Thị O., vợ của Dũng, vào hồi 1h30' sáng 21/7, khi chị và con trai đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động, chị O. mở mắt thì thấy chồng cầm dao lao đến định chém con nên chị O. vội xông vào ngăn cản chồng. Trong lúc vật lộn với chồng, chị bị Dũng chém 3 nhát vào đầu, 1 nhát vào cánh tay trái.

Dù đau đớn nhưng chị O. gắng sức ôm chặt lấy Dũng và lấy được dao khiến cả 5 ngón tay đều bị thương tích. Đến khi con đã chạy thoát được ra khỏi nhà, chị O. nén đau chạy ra ngoài hô hoán, nhờ bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Có mặt tại Công an quận Đống Đa, chị gái và cô ruột của Dũng cho biết: Dũng là người nghiện rượu nặng nên thường xuyên say xỉn rồi về nhà kiếm cớ gây sự với mọi người. Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý.