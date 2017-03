Ngồi tâm sự với bạn gái, bị gí dao cướp iPhone

Chiều 18-10, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bắt giữ ba người gồm: Phan Văn Kiệm, Nguyễn Minh Tú và Lê Văn Hậu (cùng ngụ quận Sơn Trà) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.



Ba người từ phải qua: Kiệm, Hậu và Tú

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, anh Đoàn Minh Tr. ngồi tâm sự với bạn gái tại Công viên Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn phường An Hải Bắc) thì bị một nhóm đối tượng mang theo hai con dao Thái lan đến đe dọa. Chúng yêu cầu anh Tr. "giao nộp" một điện thoại iPhone 6, đồng hồ đeo tay và khoảng 150.000 đồng. Sau khi gây án, nhóm này lên xe bỏ chạy. Anh Tr. đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.



Tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Do công an cung cấp.



Qua truy xét, sàng lọc đối tượng, Công an phường An Hải Bắc đã mời ba thanh niên đến trụ sở và họ khai nhận thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà tiếp tục làm rõ.