Ngồi tù oan vì “đòn thù”?

Sau gần ba năm bị giam cầm, cuối tháng 5 vừa qua, bị cáo Nguyễn Tấn Đại đã được TAND tỉnh Đồng Nai tuyên trắng án, trả tự do vì không đủ chứng cứ buộc tội về hành vi hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, mẹ cháu bé “nạn nhân” và VKSND tỉnh Đồng Nai vẫn cho rằng Đại phạm tội nên đã kháng cáo, kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xem lại bản án này.

“Tam sao thất bổn”

Theo hồ sơ, ngày 13-7-2005, Đại sang nhà hàng xóm bắt bò cạp. Thấy Đại, cháu A. (lúc đó chưa đầy tám tuổi) kéo anh trai vào trong nhà, chỉ trỏ và thì thầm với anh rằng “Thằng đó đã làm bậy với em”. Ba ngày sau, người anh nói lại cho mẹ biết thông tin động trời này. Nghe xong, người mẹ lập tức đi tố cáo.

Công an xã P. huyện T. (nơi gia đình hai bên cư ngụ) đã mời Đại lên lấy lời khai. Tại đây, Đại thừa nhận là giữa trưa một ngày đầu tháng 7-2005 (không biết ngày nào), Đại đi bẫy sóc ngang qua một cái rẫy, thấy cháu A. đang ngồi chơi một mình nên sinh tà ý. Thế là Đại thực hiện thành công hành vi hiếp dâm mà không bị phản ứng gì rồi bỏ ra về. Tại công an huyện, Đại cũng khai như thế.

Sau đó, Đại bị công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ngay trong giai đoạn điều tra, Đại đã phản cung rằng mình bị đánh đập tại công an xã nên khai bậy. Lý giải về việc nhận tội ở công an huyện, Đại cũng nói “Trên đường áp giải từ xã lên huyện, các cán bộ đe là phải khai như ở xã chứ khai bậy là tiếp tục bị đánh”.

Tuy nhiên, ba ngành tố tụng của tỉnh Đồng Nai đã không quan tâm đến lời kêu oan này. Trong phiên xử sơ thẩm cuối năm 2006, TAND tỉnh Đồng Nai đã kết án Đại chín năm tù. Bản án này đã bị Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai hủy để điều tra lại.

Chứng cứ mâu thuẫn

Sau khi điều tra lại, VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy tố Đại về tội hiếp dâm trẻ em với mức án đề nghị từ 12 đến 14 năm tù.

Tuy nhiên theo tòa, căn cứ kết tội Đại quá vô lý: Nếu xác định Đại hiếp dâm thành, nhất định vùng kín của cháu A. phải có dấu vết xây xát nhưng kết quả giám định pháp y cho thấy không có thương tổn gì, mọi thứ vẫn “y nguyên”. Mặt khác, cháu A. khai đang ở nhà một mình thì bị Đại bế ra rẫy làm bậy, mâu thuẫn với lời nhận tội của Đại là đang đi thăm bẫy sóc, gặp cháu A. đứng một mình nên hiếp dâm.

Hơn nữa, ngày xảy ra sự việc trong hồ sơ “chạy” lung tung: Khi thì giữa tháng 6, lúc thì đầu tháng 7 nhưng tại các thời điểm này Đại đều có bằng chứng ngoại phạm. Chưa hết, lúc thì cháu A. khai là không phản ứng gì khi bị làm bậy, khai lại thì nói bị “bóp cổ, đè ngực”...

Có nhiều mâu thuẫn như trên, cộng với việc Đại không có luật sư, người giám hộ chứng kiến khi lấy lời khai ban đầu (Đại sinh năm 1988, lúc phạm tội chưa thành niên) nên tòa đã tuyên Đại trắng án.

“Đòn thù”?

Ngoài ra, một cơ sở rất quan trọng để TAND tỉnh Đồng Nai tuyên Đại trắng án là giữa hai gia đình từng có mâu thuẫn rất lớn nên các nhân chứng (người nhà nạn nhân) không đáng tin.

Có điều này vì trước thời điểm xảy ra sự việc, chị của Đại đã tố cáo đến cơ quan chức năng rằng cha cháu A. hiếp dâm mình. Dù không bị cơ quan chức năng xử lý vì thiếu chứng cứ nhưng cha của cháu A. cũng đã phải khốn đốn đủ đường trước những lời thị phi. Vậy mà đây cũng chưa là mâu thuẫn sau cùng vì gần thời gian xảy ra sự việc, Đại đã bị gia đình cháu A. bắt phải trả lại một đôi bông tai mà họ cho rằng Đại đã “nẫng” của cháu A.

Như vậy, dù là hàng xóm nhưng mâu thuẫn nặng nề giữa hai gia đình này là có thật. Vì thế, khi nghe các cháu nhỏ nói lại, gia đình cháu A. đã hăng hái đi tố cáo với cơ quan chức năng mà không tìm hiểu kỹ là cháu có thật sự bị làm bậy hay không và các cơ quan tố tụng cũng không để ý đến chi tiết này. Nhiều người dân ở địa phương đã cho rằng đây là “đòn thù” mà phía gia đình cháu bé dành cho gia đình bị cáo.

Sắp tới, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM sẽ xem lại bản án này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.