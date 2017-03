Ngồi tù vì chứng nào tật nấy

Ngày 19-4-2005, Công an thị xã Tam Kỳ bắt quả tang một vụ đánh bạc, thu gần 15 triệu đồng và 100 USD. Lâm có mặt tại chiếu bạc, thấy công an bèn chạy vào buồng của gia chủ, nhảy lên giường đắp mền lại giả bộ ngủ. Khám xét Lâm, công an phát hiện hai gói heroin. Ngoài ra, Lâm còn khai nhận từ cuối tháng 12-2004 đến tháng 3-2005 đã mua bán trái phép chất ma túy cho một số người nghiện ở huyện Tiên Phước và thị xã Tam Kỳ.

Trước đó, tháng 4-2004, Lâm bị Công an huyện Tiên Phước phạt tiền về hành vi chống người thi hành công vụ. Tháng 8-2007, Lâm bị TAND tỉnh Quảng Nam phạt bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.