Ngồi với bạn trai ở nơi vắng, nữ sinh bị hiếp dâm tập thể

Theo T.Minh (NLĐO)

Ngày 3-9, ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hiếp dâm tập thể. Sự việc có mức độ nghiêm trọng nên công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên cơ quan công an cấp trên.Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 31-8, em M.T.T (SN 1996, ngụ thôn 1, xã Hà Lai), được Nguyễn Đình Hùng (SN 1997, ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đang chặt gỗ thuê ở khu rừng cạnh nhà) đến rủ đi lên thị trấn Hà Trung uống nước.Khi đi lên thị trấn, Hùng có dẫn thêm 1 nhóm bạn lên ăn ốc uống rượu cùng. Sau một hồi nhậu nhẹt, T. thấy đã khuya nên xin được về trước. Hùng đứng lên đưa T. về.Tuy nhiên, thay vì đưa về nhà, Hùng lại đưa T. ra bãi đất ven núi gần nhà trò chuyện, tán tỉnh. Khoảng 30 phút sau, nhóm bạn đi cùng Hùng về ngang qua thấy 2 người đang trò chuyện, “thú tính” trong người nổi lên, 3 tên đã xông vào kéo Hùng ra, khống chế cô nữ sinh 17 tuổi rồi thay nhau hãm hiếp T.Gần 1 giờ sau, T. mới vùng tháo chạy được và kêu cứu. Bà V.T.L (mẹ của T.) cho biết khi nghe tiếng kêu cứu, gia đình và làng xóm đã chạy ra nhưng tìm mãi gần 2 giờ mới thấy em T. “Lúc đó, cháu quá hoảng sợ nên chạy vào rừng trốn” - bà L. nói trong nước mắt.Ngay sau đó Hùng đã bị người dân bắt giữ. Tại cơ quan công an Hùng đã khai nhận toàn bộ sự việc. Đến sáng ngày 1-9, 3 người gồm: Bùi Văn Viện (SN 1977), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996) và Quách Văn Khải (SN 1993, đều ngụ huyện Thạch Thành), đã bị công an xã triệu tập lấy lời khai.Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Hà Trung tiếp tục điều tra, làm rõ.