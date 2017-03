Ngủ dậy mới biết mình đã đâm chết người

Ngày 28/3, Đại tá Trần Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đồng (19 tuổi), trú tại xóm Nhật Tân thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về tội giết người.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 23/3, Đồng cùng một số người bạn đến nhà ông Nguyễn Liệu ở xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc (Can Lộc) chơi thì thấy một nhóm đối tượng đang đánh nhau với Lê Văn Thể là người cùng xóm. Đồng cùng bạn đã vào can ngăn nhưng đã bị nhóm kia quây lại đòi đánh.

Hai bên lời qua tiếng lại, Đồng rút dao đâm anh Đặng Lý (20 tuổi) trú tại xã Mỹ Lộc nhiều nhát vào người. Tiếp đó, Đồng lại nhảy vào đâm anh Đặng Bá Cường khi anh này can ngăn, làm Cường dính một nhát dao ở bụng. Sau khi đâm các đối tượng trên, Đồng cùng mấy người bạn đi đến quán rượu uống rồi về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, biết tin anh Lý đã chết và anh Cường bị thủng ruột đang cấp cứu, Đồng quyết định đến Công an huyện Can Lộc đầu thú.





Theo Hồng Phú (CAND)