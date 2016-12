Ngủ quên khóa cửa xe, bị trộm lấy đi 50 triệu đồng

Sáng 28-12, anh PHT (trú Thanh Trì, Hà Nội) đã đến cơ quan công an phường trình báo về việc mình bị trộm lấy mất 50 triệu đồng tiền mặt trên ô tô khi đỗ trên đường Nguyễn Chí Thanh vào rạng sáng cùng ngày.

Anh T. cho hay vào tối 27-12, sau khi liên hoan với một số đồng nghiệp tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh, anh T. ra về và tranh thủ đỗ xe trên vỉa hè trước địa chỉ 97A Nguyễn Chí Thanh để làm việc. Sau đó anh T. ngủ quên trên xe.



Chiếc xe của anh T. tại đường Nguyễn Chí Thanh.

“Đến khoảng 3 giờ 30 sáng, tôi nghe thấy có tiếng động và có ánh đèn rọi vào trong xe. Có một người đàn ông đứng ngoài xe hỏi “Anh đang ngủ à? Thế thì ngủ tiếp đi, tôi làm ở ngay đây” và chỉ tay hướng bên cạnh, tôi nghĩ anh ta là bảo vệ nên yên tâm ngủ tiếp. Đến 5 giờ sáng, tôi tỉnh dậy thì thấy cửa phụ đóng chưa chặt và số tiền 50 triệu đồng đã không còn” - anh T. nói.



Lãnh đạo Công an phường Láng Hạ thông tin hiện tại phía công an phường đã tiếp nhận vụ việc, phối hợp với lực lượng CSĐT thuộc Công an quận Đống Đa thu thập thông tin và truy tìm đối tượng đã lấy cắp tiền của anh T.