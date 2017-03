Ngủ trong ca trực, 5 cán bộ xã mất sạch tài sản

Chiều 25-7, Công an huyện Bến Lức (Long An) phối hợp cơ quan nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét băng trộm đột nhập vào trụ sở UBND xã Tân Bửu lấy cắp cùng một lúc 3 xe máy tay ga, 2 ĐTDĐ loại Iphone trị giá hàng chục triệu. Số tài sản trên là của 5 cán bộ UBND xã trực đêm.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 24-7, các cán bộ trực đêm là công an, quân sự, UBND, tư pháp… đóng cổng ngoài để đi ngủ, toàn bộ xe để trong nhà giữ xe, điện thoại để trên bàn làm việc.

Đến sáng thức dậy, mọi người tá hỏa khi phát hiện toàn bộ tài sản đã không cánh mà bay.

Theo một lãnh đạo UBND xã Tân Bửu, do hàng rào ủy ban dễ trèo vào nên bọn trộm đột nhập một cách bình thường. Ông nói thêm, sẽ kiểm điểm trách nhiệm những cá nhân trực đã lơ là dẫn đến mất trộm.