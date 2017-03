Ngủ trong nhà bị xe tải tông chết

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 6-3, xe tải 93C-063.70 do tài xế Bùi Quang Vinh (ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) điều khiển chạy trên quốc lộ 13 hướng từ thị xã Bến Cát về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Khi đến khu vực cây xăng Thới Hòa (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) thì xe tải mất lái lao vào cửa hàng điện thoại di động nằm ở góc đường.







Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VŨ HỘI

Cú tông mạnh làm sập một phần cửa hàng phía trước đè ông Lê Văn Khanh (60 tuổi) đang ngủ cùng cháu ngoại Nguyễn Lê Hoàng Duy (ba tuổi).

Người dân xung quanh xông vào đống đổ nát cứu hai ông cháu. Cháu bé không bị thương tích nhưng ông Khanh đã tử vong.

Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng nặng, xe đầu kéo cũng bị hư hỏng phần đầu.



Sau khi gây tai nạn, Vinh đã đến Công an phường Thới Hòa trình diện. Bước đầu Vinh khai nhận khi đến khu vực trên do né tránh một người đi xe đạp băng qua đường nên mất lái tông vào cửa hàng điện thoại. Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra và điều phối lưu thông.

Đến gần 10 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, xe đầu kéo được xe cứu hộ đưa đi khỏi hiện trường.