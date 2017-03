Người bạo hành khiến vợ nhảy lầu bị bắt

Do cầm chai rượu đập liên tiếp vào đầu vợ, xé quần áo... người đàn ông "đánh vợ hàng tuần" Lưu Nguyễn Tân đã bị bắt ngày 16/5 để điều tra tội hành hạ người khác.

Ông Lưu Nguyễn Tân. Ảnh: Nam Anh.



Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, ông Tân thừa nhận đêm 14/5 đã cầm chai rượu đánh liên tiếp vào đầu, bả vai rồi xé quần của vợ Trần Thị Thu Hằng (47 tuổi). Tuy nhiên, người đàn ông này cho rằng lúc đó say rượu, không tỉnh táo, nên mới làm vậy.

Theo một cán bộ điều tra, bị chồng bạo hành, bà Hằng sợ hãi đã nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất và bất tỉnh. Hai hôm sau, khi chồng bị bắt, bà đến cơ quan công an xin tha cho ông này với lý do đó chỉ là mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày.

"Tuy nhiên, chúng tôi thấy việc bạo hành đã xảy ra nhiều lần nên quyết định bắt khẩn cấp ông Tân để điều tra. Ông này trước đó cũng từng hành hạ vợ và bị xử lý hành chính", vị cán bộ nói.

Chị gái của bà Hằng cho chúng tôi biết, em bà nhiều lần bị chồng đánh nên gia đình khuyên nên sang ở với con gái lớn đang định cư tại Nga. Tuy nhiên, sống ở nước ngoài vài tháng, bà Hằng về nước và "từ đó đến nay hầu như tuần nào cũng bị chồng đánh đập".

Điều 110 Bộ luật hình sự: Tội hành hạ người khác 1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a, Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật. b, Đối với nhiều người.

Theo Hà Anh (VNE)